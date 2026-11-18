BRÜSSEL (dpa-AFX) - Damit Europas Industrie langfristig eine Chance hat, will die EU-Kommission die Entwicklung, Herstellung und Verwendung fortschrittlicher Materialien voranbringen. Dafür sollen die EU-Mitgliedstaaten nach Vorstellung der Brüsseler Behörde unter anderem mehr investieren und besser zusammenarbeiten. Solche Werkstoffe machen etwa Gebäude energieeffizienter oder kommen in 3D-gedruckten medizinischen Implantaten, bei Chips für Quantencomputer oder in Windkraftanlagen und E-Auto-Batterien zum Einsatz.

Zwei Beispiele nannte die zuständige EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva in Brüssel: angepasstes Metall, das sich verformen lässt und anschließend wieder seine ursprüngliche Form annehmen kann - und deshalb unter anderem für Flugzeugteile, medizinische Geräte und Implantate sowie Satelliten eingesetzt werden kann. Oder besonders leichtes und dennoch festes Harz, mit dessen Hilfe man etwa Energie effizienter speichern könne.

Europa soll bis 2035 Vorreiter werden

"Fortschrittliche Werkstoffe bestimmen, was unsere Industrie bauen kann. Sie ermöglichen unsere digitale, grüne und wettbewerbsfähige Zukunft und beeinflussen die Politik in Bereichen, die über Forschung und Innovation hinausgehen", sagte Zaharieva. Bis 2035 solle Europa "zum führenden Innovator, Hersteller und Nutzer fortschrittlicher Werkstoffe" werden.

Dafür sollen die EU-Staaten unter anderem Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik besser einsetzen, Genehmigungsverfahren für Innovationen beschleunigen und gezielt investieren. So soll sich Europa besser gegen Konkurrenz etwa aus den USA, China und Japan behaupten können.

Klimafreundlicher und weniger von China abhängig

Als Prioritäten schlägt die EU-Kommission etwa die Arbeit an einem CO2-armen Bindemittel für die Zementproduktion oder von Ewigkeitschemikalien (PFAS) freie Materialien für die Halbleiter-Produktion vor. Auch Permanentmagneten, die keine kritischen Rohstoffe enthalten, sollen vorangebracht werden. Sie werden für E-Autos und Windkraft gebraucht. Bislang ist die EU dabei nach Angaben der Kommission von China abhängig.

In Europa arbeiten nach Angaben der Brüsseler Behörde zurzeit rund 15.000 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigten im Bereich fortgeschrittene Werkstoffe und erwirtschaften damit einen Gesamtjahresumsatz von 750 Milliarden Euro./wea/DP/he