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WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503

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16.11.2026 17:49:00

Neue Netzentgelte - illwerke vkw stellen Anfang 2028 um

Die illwerke vkw stellen die Netzentgelte im Gebiet von vorarlberg netz mit 1. Jänner 2028 auf das neue Modell mit Leistungspreis um. Das teilte das Unternehmen am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Anbieter können nach der Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung den Zeitpunkt der Umstellung zwischen 1. Jänner 2027 und dem 1. Juli 2028 selbst wählen. Bis 11. November mussten die Netzbetreiber der E-Control ihren geplanten Termin melden.

Ab 2028 richtet sich ein Teil der Netzentgelte nicht mehr nur nach dem Stromverbrauch in Kilowattstunden, sondern auch nach der höchsten bezogenen Leistung. Grundlage ist eine Verordnung der E-Control. Maßgeblich ist dabei die höchste durchschnittliche Leistung, die innerhalb eines 15-Minuten-Zeitfensters aus dem Netz bezogen wurde. Durch den nun gewählten Umstellungszeitpunkt blieben Kunden "mehr Zeit für etwaige Optimierungsmaßnahmen", auch vorarlberg netz könne sich systemtechnisch vorbereiten, hieß es. Die Zeit wolle man zudem nutzen, um Kunden darüber zu informieren, wie sie finanziell bestmöglich von der neuen Regelung profitieren können.

Die Neuerung soll über einen finanziellen Anreiz zu einem angepassten Verbrauchsverhalten beitragen, um Lastspitzen in den Stromnetzen zu vermeiden. Dadurch sollen die Versorgungssicherheit erhöht und die Kosten für den Netzausbau gedämpft werden. Laut E-Control könnten die Netzkosten für einen Durchschnittshaushalt um 5,7 Prozent sinken.

agr/fel

ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/

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