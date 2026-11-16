VKW Aktie
WKN: 82450 / ISIN: AT0000824503
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16.11.2026 17:49:00
Neue Netzentgelte - illwerke vkw stellen Anfang 2028 um
Ab 2028 richtet sich ein Teil der Netzentgelte nicht mehr nur nach dem Stromverbrauch in Kilowattstunden, sondern auch nach der höchsten bezogenen Leistung. Grundlage ist eine Verordnung der E-Control. Maßgeblich ist dabei die höchste durchschnittliche Leistung, die innerhalb eines 15-Minuten-Zeitfensters aus dem Netz bezogen wurde. Durch den nun gewählten Umstellungszeitpunkt blieben Kunden "mehr Zeit für etwaige Optimierungsmaßnahmen", auch vorarlberg netz könne sich systemtechnisch vorbereiten, hieß es. Die Zeit wolle man zudem nutzen, um Kunden darüber zu informieren, wie sie finanziell bestmöglich von der neuen Regelung profitieren können.
Die Neuerung soll über einen finanziellen Anreiz zu einem angepassten Verbrauchsverhalten beitragen, um Lastspitzen in den Stromnetzen zu vermeiden. Dadurch sollen die Versorgungssicherheit erhöht und die Kosten für den Netzausbau gedämpft werden. Laut E-Control könnten die Netzkosten für einen Durchschnittshaushalt um 5,7 Prozent sinken.
agr/fel
ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/
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