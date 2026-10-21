PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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21.10.2026 17:00:00
Neue Oppo-Smartphones mit Hasselblad-Kamera und Dimensity 9600 Pro
Oppos Smartphones der Find-X10-Serie protzen mit mehr Megapixeln als alle anderen. Angetrieben werden sie vom neuen MediaTek Dimensity 9600 Pro.
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