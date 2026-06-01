Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.06.2026 11:01:00
Neue Over-Ear-Kopfhörer von Apple-Tochter Beats im Anmarsch
Nach Infos bei der US-Kommunikationsaufsicht hat die Apple-Tochter nun einen Fußballer mit neuen Beats-Kopfhörern auflaufen lassen. Das Design wirkt frisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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