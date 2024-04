Neue Partnerschaft: Baidu-Aktie und Tesla-Aktie stärker - Zusammenarbeit in China

• Elon Musks Überraschungsbesuch in China positiv• Baidu und Tesla haben Vertrag geschlossen• Tesla kann wohl regulatorische Hürden überwinden

Tesla und Baidu haben einen Vertrag geschlossen und gehen damit eine Partnerschaft für die Einführung selbstfahrender Fahrzeuge in China ein. Die full self-driving (FSD)-Funktionen sollen künftig in China über die Karten- und Navigationsfunktionen des Tech-Riesen Baidu implementiert werden, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Vor etwa einer Woche hatte Baidu angekündigt, dass Tesla-Fahrzeuge nächsten Monat Baidu-Karten integrieren würden.

Elon Musks China-Besuch erfolgreich

Die Ankündigung kommt, nachdem Elon Musk am Sonntag überraschend nach China gereist war. Berichten zufolge soll sich der Tesla-Chef bei dem Besuch, währenddessen er auch Premierminister Li Qiang traf, unter anderem um Genehmigungen im Bereich autonomes Fahren bemüht haben. In diesem Rahmen habe Tesla nun außerdem eine relevante Datensicherheits- und Datenschutzhürde überwinden können, was dazu beitragen werde, Bedenken hinsichtlich der Datensicherheitsprobleme auszuräumen, wie Bloomberg berichtet. Dadurch könne Tesla nun auch seine FSD-Software in China legal anbieten.

Baidu-Papiere profitieren

Die zuletzt schwachen Absatzzahlen setzen Tesla zunehmend unter Druck, so wurden bereits Entlassungen angekündigt. Das Papier des Elektroautopioniers hat an der NASDAQ in diesem Jahr bislang etwa 32,3 Prozent an Wert eingebüßt (Stand: Schlusskurs 26.04.2024). Im nachbörslichen Geschäft ging es für die Tesla-Aktie zuletzt um 0,37 Prozent nach oben auf 168,91 US-Dollar. Die Baidu-Aktie klettert in Hongkong derweil um mehr als zwei Prozent auf 103,70 Hongkong-Dollar.

