United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
31.03.2026 14:25:38
Neue Partnerschaft: Ita jetzt Teil der Star Alliance
FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Italiens frühere Staatsairline Ita ist im Luftfahrtbündnis Star Alliance gelandet. Damit rückt die Gesellschaft einen weiteren Schritt näher an den Lufthansa-Konzern (Lufthansa), der bislang 41 Prozent der Anteile an der Alitalia-Nachfolgerin hält. Das Ereignis wurde am Flughafen Fiumicino mit einer Zeremonie gefeiert, wie Lufthansa mitteilt.
Mit dem Beitritt zum 1. April ist Ita die 26. Airline in dem Bündnis, das 1997 auf Initiative der Lufthansa gegründet worden war. Die Passagiere können beim Umsteigen wechselseitig auf die Streckennetze der Partner zugreifen, deren Lounges besuchen sowie in ihren Vielfliegerprogrammen Treueprämien erwerben und nutzen. Die Ita gehörte vor dem Einstieg der Lufthansa dem Bündnis Skyteam an, das von Air France und Delta dominiert wird./ceb/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|
30.03.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.03.26
|United Airlines-Aktie steigt: Steigende Kerosinkosten führen zu Kapazitätsabbau (dpa-AFX)
|
23.03.26
|S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Airlines von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.03.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)