Neue Partnerschaften im Fokus: Das treibt die Aktien von TKMS und Rheinmetall - auch HENSOLDT und RENK im Blick

TKMS sichert sich über eine Kooperation mit E3 Lithium Zugang zu kritischen Rohstoffen. Parallel baut Rheinmetall mit Theon seine Position im Bereich optronischer Systeme aus.

• TKMS kooperiert mit E3 Lithium zur Sicherung strategischer Rohstoffe für U-Boot-Technologie• Rheinmetall schließt Sensorik-Partnerschaft mit Theon für moderne Gefechtsfahrzeuge• Rüstungsaktien zeigen sich uneinheitlich

TKMS setzt auf Lithium für U-Boot-Technologie

Inmitten der anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt hat die Marinesparte von thyssekrupp Marine Systems (TKMS) eine Kooperationsvereinbarung mit E3 Lithium unterzeichnet. Ziel ist es, den Zugang zu kritischen Mineralien für den Einsatz in modernen U-Boot-Systemen zu sichern.

Im Zentrum steht die Integration kanadischer Lithiumvorkommen in strategische Lieferketten. Lithium gilt als Schlüsselrohstoff für batteriegestützte Technologien, die zunehmend auch in militärischen Anwendungen an Bedeutung gewinnen. Die Partnerschaft umfasst Forschung, Technologietransfer sowie Investitionen und ist eng mit dem kanadischen U-Boot-Programm verknüpft.

Langfristig könnte die Kooperation nicht nur die Versorgungssicherheit für TKMS verbessern, sondern auch Exportchancen stärken. Das Clearwater-Projekt von E3 Lithium soll perspektivisch bis zu 36.000 Tonnen batterietaugliches Lithium jährlich liefern und damit eine stabile Basis für industrielle Anwendungen schaffen.

Rheinmetall baut Technologiepartnerschaft aus

Auch Rheinmetall treibt seine technologische Position weiter voran. Der Konzern hat eine strategische Vereinbarung mit Theon International geschlossen.

Im Fokus steht die Entwicklung und Serienproduktion eines stabilisierten elektro-optischen Sensorsystems auf Basis der PHYLAX-Technologie. Dieses System soll unter anderem in moderne Gefechtsfahrzeuge integriert werden und die Fähigkeiten bei Aufklärung, Zielerfassung und Lagebewusstsein verbessern.

Das geplante Programm hat ein initiales Volumen von über 40 Millionen Euro und könnte bei erfolgreicher Umsetzung auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. Die Kooperation unterstreicht den Trend zu stärker vernetzten europäischen Rüstungsstrukturen und steigender Nachfrage nach hochentwickelten Sensorsystemen.

Rüstungsaktien zeigen sich schwächer

Die Aktien der Branche reagieren am Donnerstag mit Verlusten: Die Anteilsscheine von TKMS geben via XETRA zeitweise um 1,57 Prozent auf 87,80 Euro nach. Auch Rheinmetall notieren schwächer und verlieren 1,46 Prozent auf 1.555,00 Euro. Derweil zeigt sich RENK im Minus mit 1,4 Prozent bei 54,84 Euro. HENSOLDT bewegt sich ebenfalls abwärts und liegt mit einem Minus von 2,46 Prozent bei 80,86 Euro.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at