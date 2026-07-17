Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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17.07.2026 17:24:00
Neue PC-Spiele im August 2026: „Hell Let Loose: Vietnam“ und „Mortal Shell II“
Im August geht das Soulslike „Mortal Shell II“ an den Start. Außerdem werden „Hell Let Loose: Vietnam“ und „Star Wars Zero Company“ veröffentlicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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