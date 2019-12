Neue Phase für Sparer - Nullzinsen auf allen Bundesschatz-Laufzeiten

Banken und Sparern macht die EZB-Nullzinspolitik zu schaffen. Anders als in Deutschland, wo mehrere Banken auf Einlagen Privater schon Strafzinsen einheben, ist das in Österreich noch keine Praxis. Ein OGH-Urteil aus 2009 sagt: Null- bzw. Negativzinsen widersprechen dem Ziel einer Spareinlage: der Vermögens- und Gewinnbildung. Aber nicht alle Einlagen Privater sind von dem Spruch erfasst.

Dazu gehören in Österreich die "Bundesschätze". Diese Sparprodukte der zum Finanzministerium gehörenden Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) werden seit 2002 aufgelegt. Sie sind mit voller Republiks-Bonität behaftet. Mittlerweile werden rund 55.000 Konten unterhalten. Mehr als drei Jahre schon stand der nominelle Zinssatz bei kurzen Laufzeiten bis zu einem Jahr auf null. Im Sommer 2019 wurden auch die Zinsen auf Einlagen mit einjähriger, zwei-, vier-, fünf- sowie 10-jähriger Bindungsfrist auf 0,00 Prozent gestellt.

Das geschah heuer im Juli, sagte OeBFA-Chef Markus Stix zur APA. Im September hat die EZB die Zinsen weiter abgesenkt, also die Strafzinsen für Einlagen der Banken bei der Euro-Zentralbank nochmals verschärft. Dieser abermalige Zinsschritt war im Juli schon absehbar gewesen.

"Bundesschatz ist ein Wertpapier der Republik Österreich, wir sind keine Bank und vom Urteil des Obersten Gerichtshofs sind wir nicht erfasst", sagte Stix. Für diese Einlagen, die rechtlich kein Sparbuch seien, gelte auch nicht die übliche nach oben begrenzte Sparer-Einlagensicherung (bis zu 100.000 Euro), sondern die gesamte Einlage ist zu 100 Prozent von der Republik garantiert. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zum Sparbuch: Für Bundesschätze gilt - sofern es eben Zinsen darauf gibt - die Wertpapier-KESt von 27,5 Prozent, für Spareinlagen sind es 25 Prozent KESt.

Auch auf ihrer Internetseite macht die Bundesfinanzierungsagentur darauf aufmerksam, dass Bundesschätze Republiks-Wertpapiere sind und direkt bei der Republik oder über das Internet erworben werden können. Der Slogan lautet: "Bundesschätze. Die sichere Art des Sparens".

Dass es bei den Bundesschatz-Zinsen ins Minus geht, sei aufgrund der Bedingungen für das bis 2032 laufende, dahinter liegende Wertpapier nicht möglich, sagt Stix. Man müsse die Augen aber offen halten. An eine Einstellung des Produkts sei nicht gedacht, ergänzte er. In Deutschland hatte es ein ähnliches Produkt gegeben. Es wurde vor sechs Jahren beendet.

In ganz Europa diskutiert die Geldwirtschaft gerade, wie mit den Niedrigzinsen der Zentralbank umzugehen ist. In Deutschland hat u.a die Commerzbank Anfang November angekündigt, bei großen Einlagen anfangen zu wollen. In der Schweiz heben etliche Banken, auch die Großen, für große Beträge schon Zinsen auf Einlagen ein. Und in Italien hat die Bank Austria Mutter UniCredit im Oktober angekündigt, Spareinlagen betuchter Privatkunden ab einer Million Euro Vermögen mit Negativzinsen belegen zu wollen.

Mit klassischen Sparbüchern verdienen Banken schon lang nichts mehr. Immer mehr Kreditinstitute trachten, die Sparbücher durch so genannte Sparcards abzulösen. Das wurde der APA von mehreren Häusern bestätigt.

Kunden, die noch (vergleichsweise) höherverzinste lang laufende Sparbücher haben, wird in vielen Häusern der Umstieg auf höherrentierliche Alternativen schmackhaft gemacht. Auch wiederkehrende Barabhebungen und Bareinzahlungen an Bankschaltern sind nicht mehr sonderlich beliebt. Wer in einer Bankfiliale nach einem herkömmlichen Sparbuch fragt, wird in der Regel gefragt, ob es nicht besser eine Sparkarte mit Zusatzfunktionen sein soll, u.a. für Foyer-Einzahlungen und -Abhebungen. Wird ein Sparbuch für ein Kind zum Geburtstag oder als Geschenk unterm Weihnachtsbaum gewünscht oder zum Beispiel für eine Mietkaution, so braucht man in der Regel keine Dauerauftragsfunktionen. Die Eröffnung eines Mietkautionssparbuchs soll auf Kundenanfrage auch schon explizit abgelehnt worden sein.

