Neue Regelungen für Flugsicherung machen mehr Windräder möglich

Berlin (Reuters) - Neue Regelungen für die Flugsicherung haben in diesem Jahr die Planung vom mehr Windparks ermöglicht.

Alle 41 bisher abgelehnten Anträge für Windrädern in Schutzbereichen für die Flugverkehrs-Sicherung habe so zugestimmt werden können, heißt es im Bilanzbericht Funknavigation, den das Bundeskabinett am Mittwoch billigte. Im April hatten sich Wirtschafts- und Verkehrsministerium sowie die Deutsche Flugsicherung auf ein Paket verständigt, durch das Windräder den Flugverkehr weniger beeinträchtigen. Dies macht es möglich, dass Schutzbereiche für die Navigation der Flugzeuge teilweise auf sieben Kilometer Abstand halbiert werden konnten und so mehr Platz für Windräder entstand.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich zufrieden: "Dieses Vorgehen ist eine Blaupause für viele andere Bereiche, wo uns überkommene Regularien davon abhalten alle Ressourcen zu nutzen", sagte er. "Wir wollten zeigen was möglich ist, für Deutschland." Klimaminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einem Erfolg, der seine Wirkung schnell entfalte: "Hier kann man sehen, was Politik in konkreten Schritten möglich macht."

Hintergrund ist, dass sogenannte Drehfunkfeuer der Flugsicherung durch Windräder gestört werden können. Diese Signale werden vom Flugzeug empfangen, ausgewertet und dienen dem Piloten zur Orientierung. Jetzt werden teils alte, besonders störanfällige Funkfeuer durch modernere ersetzt oder können ganz abgeschafft werden. Zudem wurde die vorgegebene Stör-Obergrenze erhöht.

Dies alles ist Teil der Pläne der Bundesregierung, das Ausbau-Tempo bei Erneuerbaren Energien zu verdreifachen. Wirtschaftsminister Habeck sagte, er gehe davon aus, dass das Ziel für den Zubau von Windenergie an Land in diesem Jahr erreicht werde. Allerdings sei es im Vergleich zu den Planungen für die Folgejahre niedrig.

Zuletzt deutete sich vor allem wegen der gestiegenen Investitionskosten durch höhere Zinsen und Baukosten ein niedrigeres Tempo an.

