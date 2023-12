Neue Spitze im BMW Group Werk Landshut: Stefan Kasperowski übergibt an Thomas Thym.

+++ Thym, bisher Leiter Einkauf, Qualität und Produktion Cockpit und Türverkleidung, übernimmt Standortleitung am 1. Dezember +++ Kasperowski verantwortet künftig Hochvoltspeicher-Produktion in Dingolfing und Regensburg +++ Carolin Seidel wird neue Pressesprecherin am Standort +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel