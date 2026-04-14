Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Ausstand
|
14.04.2026 13:04:00
Neue Streiks treffen Lufthansa-Aktie nicht: Plus trotz Ufo-Aufruf
Die Lufthansa -Aktie lag nach dem Dienstagmittag in einem freundlichen DAX 1,03 Prozent im Plus bei 7,85 Euro. Wieder etwas gesunkene Ölpreise ließen einige Anleger bei den Papieren zugreifen. Vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs lag der Kurs allerdings noch deutlich höher bei über 9 Euro.
Allein an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München musste Deutschlands größte Fluggesellschaft für Dienstag mehr als 900 Starts und Landungen absagen. Starts des am Montag erstmals bestreikten Lufthansa-Ferienfliegers Eurowings fanden hingegen in Berlin, Düsseldorf und weiteren Flughäfen wieder planmäßig statt. Im Streit um die Betriebsrenten der Piloten wurde auch die Lufthansa Cargo bestreikt.
Fünfte Streikwelle zum Festakt
Mit der fünften Streikwelle des fliegenden Personals ab Mittwoch wird auch der für diesen Tag geplante Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen. Zu der Lufthansa-Veranstaltung im neuen Besucherzentrum des Unternehmens werden unter anderen Bundeskanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) erwartet.
Zwischen den Tarifparteien sind die Fronten weiterhin verhärtet. Während die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Angebote zu den strittigen Fragen um Betriebsrenten und Einkommen verlangt, lehnt das Management jedwede Kostensteigerungen bei der ertragsschwachen Kern-Airline ab. Jeder Streik verkleinere die betroffene Fluggesellschaft, hatte Personalchef Michael Niggemann gewarnt.
Ähnlich ist die Situation bei der Kabinengewerkschaft Ufo, die für bessere Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag streikt und für die Beschäftigten der Cityline einen Sozialplan erreichen will. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr klargemacht, dass Vorstand und Aufsichtsrat an der beschlossenen Strategie festhalten: "Wir operieren Flugzeuge ausschließlich dort, wo sie Wert generieren."
dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:47
|ROUNDUP: Erneut hunderte Flugausfälle bei bestreikter Lufthansa (dpa-AFX)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:34
|Auch heute viele Ausfälle am BER wegen Streik bei Lufthansa (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08:33
|Lufthansa-Pilotenstreik: Erneut viele Ausfälle in München (dpa-AFX)
|
06:08
|Pilotenstreik bei Lufthansa geht in den zweiten Tag (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Lufthansa-Streik: »Der Streik trifft die Lufthansa. Aber er trifft die Piloten am Ende noch mehr« (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,83
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX höher -- DAX nimmt 24.000-Punkte-Marke ins Visier -- Asiens Börsen letztlich fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im frühen Handel mit grünen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.