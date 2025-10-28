Open Finance Aktie
WKN DE: A1H8T4 / ISIN: PLOPNFN00010
|
28.10.2025 18:03:21
Neue Studie: Auf diese Open-Finance-Lösungen wartet die Schweiz
Laut einer Umfrage der Hochschule Luzern sind die Kunden von Schweizer Banken aufgeschlossen gegenüber der Idee einer einzigen zentralen App für alle Bank- und Versicherungsgeschäfte. Dabei stehen vor allem Übersichtlichkeit und vereinfachte Funktionalität im Vordergrund. Während sich Banken derzeit eher auf die kurzfristige, technische Umsetzung von Open Finance fokussieren, sollten sie das strategische Potenzial ausloten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Open Finance S.A.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Open Finance S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!