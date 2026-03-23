Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.03.2026 14:49:57
Neue Studie: Vom Rohstoff zur fossilfreien Mobilität: Europas Potenzial für einen erneuerbaren Kraftstoffmarkt
Das Karlsruher Institut für Technologie, das Deutsche Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH (DBFZ), die FREYBERGER engineering GmbH und die BMW AG legen eine Studie zu diesem Thema vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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