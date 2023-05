Neue Studie von Rackspace Technology im EMEA-Raum zeigt Steigerung von Produktivität, Innovation, intelligenten Anwendungen und Ergebnissen durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (M

93 % der IT-Manager im Bildungswesen und 97 % der IT-Manager in der Forschung haben KI und ML bereits bei der Arbeit eingeführt oder planen die Einführung

LONDON, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen – hat heute bekanntgegeben, dass nach der Pandemie der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) an Universitäten im Forschungs- und Bildungsbereich zugenommen hat. Die Forschungsstudie mit dem Titel How Artificial Intelligence and Machine Learning are Transforming Research and Education (Wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die Forschung und Bildung verändern) zeigte folgende Ergebnisse auf:



93 % der befragten IT-Manager im Bildungssektor und 97 % der befragten IT-Manager im Forschungssektor gaben an, dass sie planen, KI und ML bei der Arbeit einzuführen.

78 % der befragten IT-Manager im Forschungssektor stimmen zu, dass KI und ML die Art und Weise der Forschung beeinflusst haben, und 74 % der befragten IT-Manager im Bildungssektor stimmen zu, dass KI UND ML die Art und Weise beeinflusst haben, wie gelehrt wird.

"Nach der Pandemie hat sich der Einsatz von KI und ML an den Universitäten vervielfacht. 97 % der IT-Manager im Forschungssektor haben KI und ML bei der Arbeit eingeführt oder planen die Einführung. Dieser Trend hat zu einer verstärkten Nutzung der Cloud geführt", so Mahesh Desai, Vice President von EMEA. "KI und ML werden für Forschung und Universitäten immer wichtiger, und durch den Einsatz von Cloud-Technologie wird die Forschungs- und Bildungsgemeinschaft ihr Innovationstempo für ihre digitale Transformation erhöhen."

Methoden, die KI oder ML nutzen

Die Studie ergab, dass im Bildungssektor die Hälfte der Befragten KI oder ML nutzt, um Online-Vorlesungen zu transkribieren, Prüfungen aus der Ferne durchzuführen und Fernunterricht zu ermöglichen. Darüber hinaus nutzt mehr als ein Drittel der Befragten KI oder ML für Prüfungen und Bewertungen.

Auch im Forschungssektor ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Befragten KI oder ML für Sicherheitsscreening oder Betrugsfehler, Stimmungsanalyse, prädiktive Empfehlungen und zur Beschleunigung der Forschung einsetzen. Darüber hinaus werden KI und ML auch im IoT- und Gerätemanagement, bei Vorgängen wie der Fehlererkennung und zur Erhöhung der Genauigkeit eingesetzt.

Auswirkungen des Einsatzes von KI und ML

Die erheblichen Auswirkungen des Einsatzes von KI und ML zeigen sich darin, dass fast 78 % der befragten IT-Manager im Forschungssektor der Meinung sind, dass KI und ML die Art und Weise, wie Forschung betrieben wird, beeinflusst haben. Die Auswirkungen von KI und ML werden auch im Bildungssektor gesehen, da fast 74 % der befragten IT-Manager im Bildungssektor der Meinung sind, dass sich KI und ML auf die Art und Weise ausgewirkt haben, wie gelehrt wird.

Nutzen von KI und ML

Die Befragten sind sich mit überwältigender Mehrheit einig, dass KI und ML für ihre Organisation von Nutzen sein können oder bereits von Nutzen sind, denn alle befragten IT-Manager aus dem Forschungssektor (100 %) und dem Bildungssektor (100 %) gaben an, dass es mindestens einen Aspekt gibt, der ihrer Organisation helfen kann oder bereits von KI und ML unterstützt wird. Speziell die Befragten aus dem Forschungssektor gaben an, dass die Verbesserung der Genauigkeit durch Fehlerreduzierung und die Verbesserung der Geschwindigkeit und des Umfangs ihrer Forschung durch KI und ML in ihrem Unternehmen unterstützt werden könnte oder bereits unterstützt wird.

Für die Befragten im Bildungssektor zeigen die Daten, dass die Hälfte dieser Befragten angibt, dass KI und ML die Qualität der Lernmaterialien und -anleitungen in ihrer Organisation verbessern könnten oder dies bereits tun. Darüber hinaus unterstützen KI und ML diesen Sektor, indem sie für mehr Chancengleichheit sorgen (z. B. durch Fernunterricht und die Einsparung von Zeit und Ressourcen für Studierende). Schließlich könnten KI und ML ihrer Organisation helfen oder helfen ihr bereits, indem sie Zeit und Ressourcen für die Lehrkräfte sparen.

Hindernisse für die Implementierung von KI und ML

Die Studie ergab, dass fehlende Budgets das häufigste Hindernis für die befragten IT-Manager im Bildungssektor sind, das sie davon abhält, KI und ML zu nutzen; gefolgt von fehlenden Ressourcen und dem Gefühl, dass der Einsatz von KI und ML keinen Nutzen bringt bzw. keinen Anwendungsfall darstellt. Wie der Bildungssektor geben auch die Befragten aus dem Forschungssektor an, dass sie mehr Mittel für die Nutzung von KI und ML benötigen. Eng damit verbunden ist ein Mangel an Fähigkeiten, und die Beteiligten müssen sich der Vorteile und anderer entscheidender Faktoren bewusst sein, die sie vom Einsatz von KI und ML abhalten.

Rackspace Technology ist der AWS-Vertragspartner in 39 Ländern im Rahmen des OCRE-Programms – der Open Cloud for Research Environments, einem EU-konformen Beschaffungsrahmen –, das von GÉANT – einem pan-europäischen Internet-Verbindungsnetzwerk der europäischen Forschung – eingerichtet wurde und von den nationalen regionalen Bildungsnetzwerken (NREN) in jedem Land unterstützt wird. Mit AWS-Services können Forschung und Universitäten die Bereitstellung ihrer Public-Cloud-Initiativen beschleunigen, indem sie KI, maschinelles Lernen, High-Throughput Computing (HTC) und High-Performance Computing (HPC) nutzen.

Als AWS Premier Consulting Partner mit 15 Kernkompetenzen verfügt Rackspace Technology über umfassende AWS-Kenntnisse und Erfahrungen bei der Unterstützung der Forschungs- und Bildungsgemeinschaft bei der Implementierung von AWS-Lösungen. Rackspace Technology verfügt über mehr als 1 800 AWS-Cloud-Zertifizierungen und mehr als 5 000 Cloud-Zertifizierungen.

Klicken Sie hier, um den Forschungsbericht herunterzuladen: How Artificial Intelligence and Machine Learning are Transforming Research and Education .

Umfragemethodik

Censuswide führte die weltweite Umfrage im Dezember 2022 durch. Die Umfrageergebnisse beruhen auf Interviews mit über 400 IT-Managern, Führungskräften und Mitarbeitern von Bildungs- und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Irland, den Niederlanden und Schweden.