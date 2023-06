Neue Studie zu Online-Glücksspiel zeigt Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Problemen und übermäßiger Bildschirmzeit auf

Umfassende Umfrage zeigt die Auswirkungen von übermäßiger Bildschirmzeit auf das Wohlbefinden.

LONDON, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führende iGaming-Marke Minimum Deposit Casinos (MDC) hat eine einmonatige umfassende Studie durchgeführt, in der gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel und übermäßiger Bildschirm-/Gerätenutzung untersucht wurden. Das Ziel der Studie ist es, das Bewusstsein zu schärfen und dazu beizutragen, Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Online-Glücksspielen zu stärken. Eines der wichtigsten Ergebnisse war, dass 41 % der befragten Online-Spieler unter Angstzuständen oder Depressionen leiden.



Der Schwerpunkt der Untersuchung vom Mai 2023 lag auf Gesundheitszuständen wie Stress, Angstzuständen, Kopfschmerzen, Depressionen, Nacken- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Schlaflosigkeit, die auf zu viel Bildschirmnutzung zurückzuführen sind. Hunderte von Online-Spielern wurden in vier Ländern befragt – in Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Minimum Deposit Casinos konnte lebensverändernde Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Gewohnheiten in Zusammenhang mit Online-Glücksspielen und diesen gesundheitlichen Problemen gewinnen. Auf dieser Grundlage sollen in Zukunft nachhaltigere Ansätze entwickelt werden, um das allgemeine Wohlbefinden von Online-Nutzern zu verbessern und ihnen zu helfen, die Bildschirmzeit zu begrenzen.

Wichtigste Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie zeigen signifikante Trends in allen vier Ländern. Es wurde festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Spieler Stress oder Angstzustände hatte, wobei mobile Geräte die bevorzugte Plattform für Online-Glücksspiele sind. Außerdem wurde die Häufigkeit von Kopfschmerzen und Migräne unter Glücksspielern aufgezeigt, was auf einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Online-Glücksspiels und dem Auftreten dieser Erkrankungen hinweist.

Die Studie zeigte außerdem, dass Depressionen, Schlafstörungen und Schlaflosigkeit unter Glücksspielern in allen vier Ländern weit verbreitet sind. Diese gesundheitlichen Bedenken traten häufiger bei denjenigen auf, die einen großen Teil ihrer Bildschirmzeit mit Glücksspielen verbrachten.

Den vollständigen Bericht, der die Methodik und die Ergebnisse beschreibt, finden Sie hier: https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/05/29/observing-the-online-gambling-habits-and-health-concerns-in-the-uk-ca-nz-us/

Über Minimum Deposit Casinos

