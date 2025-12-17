|
Neue Tarife für Lkw-Maut am Mittwoch kundgemacht
Und das steht in dem heute veröffentlichten Bundesgesetzblatt: Lkw mit vier und mehr Achsen zahlen für die Anlastung der Infrastrukturkosten in der CO2-Emissionsklasse 5 demnach 11,49 Cent je Kilometer (ohne Umsatzsteuer). Schlechtere Emissionsklassen zahlen 45,91 Cent. Bei Lkw mit drei Achsen sind es 7,66 bzw. 30,60 Cent. Wer mit zwei Achsen auf Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs ist und mehr als 3,5 Tonnen wiegt, muss an die staatliche Autobahnholding Asfinag 5,47 bzw. 21,86 Cent pro Kilometer zahlen. Dazu kommen noch Kosten für Sondermautstrecken.
Bei den Tarifen zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung und Lärmbelastung wird es deutlich komplexer. Hier gibt es gleich fünf Tarifgruppen, verteilt auf die drei Achsklassen. Bei der besten Emissionsklasse für Verbrenner (Euro VI) sind es bei vier Achsen und mehr 1 Cent pro gefahrenem Kilometer.
