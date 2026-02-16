Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
16.02.2026 19:19:00
Neue Tarifmodelle für Starlink in Deutschland
Starlink führt in Deutschland drei neue Tarife für Privatkunden ein. Die Satelliteninternetzugänge gibt es weiterhin ab 29 Euro im Monat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
