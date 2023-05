Neue TV-Angebote, neue 5G-Technik und eine die Luft reinigende Wandfarbe

Internet der Dinge: Passgenaue Anwendungen für das digitale Zeitalter – sicher und nachhaltig Virtual Reality: 5G Campus-Netz mit mmWave-Antenne erstmals im Einsatz Entertainment: Breitband & TV kombinieren und ein Jahr GigaTV kostenlos nutzen Nachhaltigkeit: Grüne Wandfarbe und echte Algen sorgen für saubere Luft Morgen beginnt in Hamburg das zweitägige OMR-Festival für die Digital- und Marketing-Szene. Als exklusiver Content-Partner dreht sich bei Vodafone in Halle B5 (Red Stage) alles um die großen Trendthemen der Digitalisierung. Im Fokus stehen vor allem Entertainment- und Konnektivitäts-Lösungen, aber auch die Themen Cyber Security und Nachhaltigkeit. Erstmals setzt Vodafone auch ein 5G-basiertes ‚Mobile Private Network‘ (Campus-Netz) ein, das mit einer speziellen mmWave-Antenne Bandbreiten von bis zu vier Gigabit pro Sekunde bereitstellt. Zudem startet das Unternehmen ein neues TV-Angebot: Wer im Aktionszeitraum Kabel-Internet und Kabel-Fernsehen kombiniert, erhält in den ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit das TV-Paket gratis. 5G, VR & AR auf der OMRAuf der OMR präsentiert Vodafone mehrere Themenwelten: Im Bereich ‚TOGETHER MORE CONNECTED‘ können Besucher unter anderem verschiedenste VR- und AR-Anwendungen erleben. Für deren Anbindung ans Internet sorgt ein 5G-basiertes ‚Mobile Private Network‘ (Campus-Netz), das durch die ‚Red Box‘ auf dem Festivalgelände bereitgestellt wird. Die Besonderheit: Für die Mobilfunk-Anbindung nutzt Vodafone erstmals in einem Innenraum eine mmWave-Antenne, die innerhalb des Campus-Netzes Datenraten von bis zu vier Gbit/s ermöglicht. Vorteil des Millimeterwellen-Spektrums sind die sehr hohen Bandbreiten und die daraus resultierend sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Die mmWave-Antenne nutzt das Band B258 (26,7 bis 27,5 GHz) mit einer Bandbreite von 800 MHz. Die Technik dahinter stammt von Ericsson. Die VR-Anwendungen laufen nicht auf den Headsets, sondern auf speziellen Servern in der Redbox (‚Mobile Edge Computing‘) und werden in Echtzeit mit bis zu 200 Mbit/s gestreamt. Eine der Anwendungen ist beispielsweise ein mittels AR visualisierter Avatar, der mit ChatGPT verbunden ist und der künstlichen Intelligenz ein Gesicht gibt. Besondere Wandfarbe & echte Algen für saubere Luft auf der OMRIm Bereich ‚TOGETHER MORE CONNECTED‘ stellt ein 5G-Roboter für den Energiekick zwischendurch eine ‚bunte Tüte‘ zusammen. In einem eigens für die OMR programmierten Security Game kann man beim Naschen der Süßigkeiten im Bereich ‚TOGETHER MORE SECURE‘ das eigene Wissen rund um Identitäts-Klau spielerisch erweitern und erfahren, worauf es bei Cyber-Sicherheit ankommt. Im Bereich ‚TOGETHER MORE SUSTAINABLE‘ sorgen eine besondere Wandfarbe und echte Algen im Zusammenspiel mit IoT-Sensoren für die womöglich sauberste Luft in den Hamburger Messehallen. Zudem informiert Vodafone hier über ‚Modbus Cloud Connect‘ – ein smarter Alleskönner für die Industrie, mit der auch alte Maschinen und Anlagen im Bestand smart werden und so helfen Energie einzusparen. Wer ein wenig entspannen möchte, besucht das benachbarte Wohnzimmer – getreu dem Motto ‚TOGEHTER MORE ENTERTAINED‘ kann man die Füße hochlegen und entspannt durch die GigaTV-Welt zappen. Modbus Cloud ConnectDiese Plug & Play-Lösung hilft alten Maschinen Energie zu sparenZum BeitragEntertainment mit GigaTV: 12 Monate Kabel-TV gratis Apropos GigaTV: Anlässlich der OMR startet Vodafone die Neuauflage eines attraktiven TV-Angebotes. Wer seinen Kabel-Internetvertrag im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 8. Oktober mit dem Kabel-TV-Tarif ‚GigaTV Cable‘ zu einem 3-Play-Paket kombiniert, erhält den Zugang zum TV-Angebot von Vodafone im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit für ein Jahr kostenlos. Ab dem 13. Monat gilt der reguläre Preis von 14,99 Euro. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskunden, die einen Red Internet & Phone Cable Vertrag mit einem Internet-Tarif von mindestens 25 Mbit/s abschließen oder bereits haben. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone, der oftmals bereits in den Mietnebenkosten enthalten ist. Sofern dieser noch nicht vorhanden ist, kann ‚Vodafone TV Connect‘ in Verbindung mit einem TV-Tarif für 14,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden. Kombi-Vorteil in Verbindung mit Premium-TV-Paketen Das Angebot gilt auch für die Kombination eines Kabel-Internet-Vertrages mit ‚GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium‘ oder ‚GigaTV inkl. Netflix‘. TV-Neukunden erhalten beispielsweise den Tarif ‚GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium‘ in den ersten 12 Monaten für nur 4,99 Euro pro Monat statt des regulären Preises von 14,99 Euro. Das Angebot bietet Zugang zu 18 zusätzlichen TV-Sendern in brillantem HD und vielen weiteren Audio-Kanälen ganz ohne Werbeunterbrechungen sowie genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events. Ab dem 13. Monat gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis (19,99 Euro für ‚GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium‘). Wer den Breitband-Tarif ‚Kabel Internet 1000‘ mit dem TV-Paket ‚GigaTV Cable inkl. Netflix‘ kombiniert, erhält das Netflix-Paket in den ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit gratis. Danach gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis in Höhe von 25,99 Euro. Vodafone x OMRVodafone ist Content-Partner beim OMR Festival 2023Zur WebsiteSo war die OMR 2022 bei Vodafone{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/vf-newsroom.de\/digitales-arbeiten\/omr-festival-2023-iot-vr-nachhaltigkeit-im-fokus\/#arve-youtube-sm-0s5onhya645890f0d226e291808139","type":"VideoObject","embedURL":"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/SM-0s5ONhyA?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0"}Der Beitrag Neue TV-Angebote, neue 5G-Technik und eine die Luft reinigende Wandfarbe erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.