Neue UBS-Regeln sorgen für Wirbel: Das sind die Reaktionen

Der Entscheid des Ständerats zu den neuen Eigenmittelregeln sorgt für heftige Reaktionen. Die UBS warnt vor einer übermässigen Verschärfung und beziffert die zusätzliche Kapitalbelastung erstmals konkret. Auch die Bankiervereinigung übt scharfe Kritik. Der SP hingegen gehen die beschlossenen 90 Prozent nicht weit genug.