Neue Umfragedaten zu Essgewohnheiten der Deutschen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will am Donnerstag (10.00 Uhr) neue Umfragedaten zu Ernährungsvorlieben der Menschen in Deutschland vorstellen. Für den jährlichen Bericht "Deutschland, wie es isst" sind im vergangenen Jahr Verbraucherinnen und Verbraucher befragt worden, wie Ernährung, Einkauf und Kochen in den Arbeits- und Lebensalltag integriert sind.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag des Ministeriums die Bürger abgefragt, was sie am liebsten essen, was für sie gutes Essen ausmacht und wie oft sie selbst kochen.

Im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass die Konsumenten in Deutschland bei Lebensmitteln weniger Zucker und mehr Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellung wollten - vor allem aber guten Geschmack. Zudem achteten Käufer nach Darstellung des Bundeslandwirtschaftsministeriums stärker als in früheren Jahren auf Tierwohl, Regionalität und das EU-Bio-Siegel./awi/DP/he