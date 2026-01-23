|
23.01.2026 06:38:38
Neue US-Firma für Tiktok offiziell gegründet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als bisheriger Eigentümer behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS, wie die Videoplattform mitteilte./so/DP/zb
