|Zollpolitik
|
25.11.2026 06:35:00
Neue US-Zölle für China und EU? Bericht nennt mögliche Ausweitung
Washington wirft Handelspartnern Wettbewerbsverzerrung vor
Von den Zollerhöhungen seien Staaten betroffen, die ihre Industrie nach Ansicht Washingtons mit Subventionen und staatlichen Hilfen übermässig förderten, hieß es im Bericht. Dadurch entstehe eine Überproduktion, die zu günstigen Exporten führe und US-Unternehmen unter Druck setze.
Zusätzliche Zölle könnten zahlreiche Importe treffen
Die neuen Zölle würden vom US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer nach monatelangen Untersuchungen zu den Industriesubventionen in China, den EU-Staaten und Ländern wie Japan oder Südkorea vorgestellt. Sie sollen einen Großteil der Warenimporte in die USA umfassen. Für Stahl, Aluminium und Autos könnten aber Ausnahmen gelten, da diese bereits mit separaten Zöllen belegt seien. Die Höhe der zusätzlichen Zölle sei noch offen. Die meisten Importe aus der EU werden in den USA zu 10 Prozent verzollt, während für China deutlich höhere Zölle, zumeist von 50 Prozent gelten.
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.