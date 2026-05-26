OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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26.05.2026 17:09:00
Neue Vergütungsregeln für die OMV-Vorstände geplant
Bisher erhielten die Vorstandsmitglieder zumindest ein Drittel des Jahresbonus in Aktien zugeteilt und mussten diese zumindest drei Jahre behalten. Künftig soll der Bonus zur Gänze in bar ausbezahlt werden, so der Plan.
Die Vergütung in Aktien erfolgt nur noch über ein mehrjähriges Programm. Bei den Vorstandsmitgliedern wird auch die Pflicht zum Halten von OMV-Aktien auf ein Jahresgrundgehalt vereinheitlicht. Vorstandsvorsitzende mussten bisher Aktien im Wert von zwei Jahresgehältern haben. Gestrichen werden soll aber die sogenannte Change-of-Control-Klausel. Diese sieht bei einem Eigentümerwechsel eine raschere Auszahlung von Boni vor. Das neue Vergütungssystem soll heuer in Kraft treten.
fel/kre
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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