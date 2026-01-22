Neue Verhandlungsrunde über mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geplant

ABU DHABI (dpa-AFX) - Es kommt Bewegung in die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Unmittelbar nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos und dem Empfang des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml sollen am Freitag Vertreter aller drei Länder in den Vereinigten Arabischen Emiraten über Friedenslösungen sprechen.

Nach Angaben Selenskyjs ist ein trilaterales Treffen geplant. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Unterhändler der Kriegsparteien Russland und Ukraine damit wieder direkt miteinander sprechen. Zuletzt sprachen russische und ukrainische Geheimdienstvertreter Ende November in Abu Dhabi in den Emiraten miteinander. Davor trafen im Sommer russische und ukrainische Delegationen im türkischen Istanbul aufeinander. Damals konnten sich die Konfliktparteien aber nur über einen Gefangenenaustausch einigen.

Die ukrainische Delegation wird Selenskyj zufolge wieder aus Chefunterhändler Rustem Umjerow, Präsidialkanzleichef Kyrylo Budanow, Generalstabschef Jurij Hnatow und aus dem Chef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, sowie Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja bestehen. Zugleich warnte er vor überzogenen Erwartungen. Es sei nicht klar, ob Russland zu Kompromissen bereit sei, sagte er.

Russland hat die Verhandlungsrunde bislang nicht bestätigt. Allerdings empfängt Kremlchef Wladimir Putin am Abend in Moskau noch den US-Sondergesandten Steve Witkoff und den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Die beiden waren bereits im Dezember zu einem Gespräch mit Putin in Moskau.

Washington versucht, ein Ende des Kriegs zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie russischen Gebietsansprüchen in der Ukraine liegen die Positionen von Moskau und Kiew aber weit auseinander. Russland beharrt bislang auf Maximalforderungen./bal/DP/mis