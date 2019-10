Neue Verordnung öffnet das EEG für innovative Anlagen

BERLIN (Dow Jones)--Der Kreis der Anspruchsberechtigten für die Ökostrom-Förderung wird ausgeweitet. Erstmals sollen auch innovative Anlagen von der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) profitieren, die verschiedene fluktuierende und nicht fluktuierende Ökostromsorten kombinieren, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Das Bundeskabinett hatte zuvor die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegte Verordnung für Innovationsausschreibungen beschlossen. Mit der Regelung setzt Altmaier eine Vorgabe der Europäischen Kommission um, die andernfalls das EEG nicht genehmigt hätte.

Ab 2020 werden daher auch Anlagenkombinationen - wie Windkraft und Biomasse oder Photovoltaik und Speicher - ausgeschrieben. Darunter sind in der Verordnung sowohl mehrere Anlagen mit verschiedenen Ökostromarten aufgeführt als auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie aus erneuerbaren Quellen aufnehmen und in Strom umwandeln. Ab 2021 dürfen nur noch diese an der Innovationsausschreibung teilnehmen.

Mit der Verordnung wird zudem erstmals eine fixe Marktprämie bei der EEG-Förderung angewendet, die aus dem Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung bekannt ist. Wenn negative Preise an der Börse bestehen, erfolgen keine Zahlungen mehr. Schließlich wird auch eine Begrenzung eingeführt, so dass bei ausbleibendem Wettbewerb nur 80 Prozent der eingegangenen Gebote den Zuschlag erhalten.

Das Bundeswirtschaftsministerium geht nicht davon aus, dass dadurch die Stromkosten für die Verbraucher durch eine Erhöhung der EEG-Umlage steigen. Einerseits würden insgesamt nur geringe Mengen ausgeschrieben, andererseits schütze der Höchstwert vor zu hohen Geboten, heißt es in der Begründung zur Verordnung. Am Dienstag hatten die Übertragungsnetzbetreiber eine Erhöhung der EEG-Umlage für 2020 angekündigt. Sie steigt um 5,5 Prozent auf dann 6,756 Cent pro Kilowattstunde.

