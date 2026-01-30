30.01.2026 16:15:38

Neue Verträge für Regionalzüge von National Express

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - National Express, der Betreiber mehrerer Regional-Express- (RE) und Regionalbahn-Linien (RB) in Nordrhein-Westfalen mit Verbindungen nach Hessen und in den Norden von Rheinland-Pfalz, hat sich mit den betroffenen Verkehrsverbünden auf neue Verträge geeinigt. Laut Mitteilung von Freitag soll die Finanzierung der Linien RE 7 (Krefeld-Rheine) und RB 48 (Rhein-Münsterland-Express) künftig nicht mehr anhand der verkauften Tickets, sondern über eine feste Summe erfolgen.

Der Vertrag für den Rhein-Münsterland-Express (RME) wird für die langfristige Sicherung der Leistung um zwei Jahre bis Dezember 2032 verlängert. Anders beim Rhein-Ruhr-Express (RRX): Hier einigten sich die Vertragspartner auf eine Verkürzung der Laufzeit um drei Jahre bis Dezember 2030. Grund: Die Strecken sollen neu ausgeschrieben werden. Betroffen sind hier die Verbindungen RE 1 (Aachen-Hamm), RE 4 (Aachen-Dortmund), RE 5 (Wesel-Koblenz), RE 6 (Flughafen Köln/Bonn-Minden) und RE 11 (Düsseldorf-Kassel).

Pünktlich und sauberer

Die betroffenen Aufgabenträger als Vertragspartner für National Express (NE) sind der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), go.Rheinland, Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord). Laut gemeinsamer Mitteilung hat sich NE verpflichtet, durch die Maßnahmen den Fahrgästen pünktlichere und saubere Züge zu bieten. Auf besonders ausgelasteten Strecken soll die Sitzplatzkapazität ausgebaut werden./lic/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen