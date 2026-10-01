Neue Vize-Direktorin beim Wifo-Institut für Forschung zuständig

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo hat eine neue stellvertretende Direktorin. Die 41-jährige Außenhandelsökonomin Elisabeth Christen hat mit 1. Oktober turnusmäßig den Posten ihres Kollegen Michael Peneder übernommen, der sich nach vier Jahren "wieder verstärkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet". Wie das Wifo am Donnerstag per Aussendung mitteilte, ist das vierköpfige Führungsgremium mit dem Wechsel nun paritätisch besetzt.

An der Spitze steht weiterhin Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr. Neben Christen, die für die Forschungsagenden zuständig sein wird, stehen Felbermayr im Direktorium Alexander Loidl (Kaufmännisches) und Christine Mayrhuber (Außenbeziehungen) zur Seite.

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