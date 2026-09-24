Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.09.2026 05:00:00
Neue VR-Brille von Meta: Ultrakompakt und 100 Gramm leicht
VR Glasses mit schwarzem Visor und ohne Kopfband." />
Mit einer besonders schlanken und leichten Premium-VR-Brille will Meta der Branche neues Leben einhauchen. Die „Meta VR Glasses“ erscheinen im Frühjahr 2027.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:46
|Meta bringt KI-Brille mit Display auch nach Deutschland (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Zuckerberg unveils AI ‘charm’ device that can fit on a keychain (Financial Times)
|
23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
22.09.26
|Meta, Qualcomm, Infineon, Volkswagen, Neste - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
22.09.26
|Meta, Qualcomm, Infineon, Volkswagen, Neste - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|639,00
|-2,23%