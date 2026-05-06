VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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06.05.2026 19:00:00
Neue VR-Spiele im „Creature Feature 2026“: Von Hotdog-Shootern bis Sockenpuppen
Zwischen ballernden Würstchen, räumlichen Wortspielen und singenden Handpuppen: Das „Creature Feature 2026“ zeigte VR-Indie-Spiele der etwas anderen Art.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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