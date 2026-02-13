Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.02.2026 05:02:00
Neue Waymo-Robotaxis Ojai besser für schlechtes Wetter geeignet
Die neuen Robotaxis sind Minivans aus China und stellen die 6. Generation Waymos dar. Kameras und Sensoren wurden verbessert, sodass weniger ausreichen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
