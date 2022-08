Neue wirtschaftliche Herausforderungen führen deutsche Unternehmen zu SDN

Die meisten deutschen Unternehmen wechseln im Rahmen ihrer digitalen Transformation auf Software-definierte Netzwerke (SDN) und bewältigen damit eine Welle neuer geschäftlicher Herausforderungen, so der neue Marktbericht, den die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany 2022" stellt fest, dass die Coronapandemie, Umweltvorschriften, zunehmende Bedrohungen der Cybersicherheit und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiepreiserhöhungen große Veränderungen für die deutsche Wirtschaft bewirkt haben und die Unternehmen zwingen, ihre Technologien und Geschäftsabläufe zu modernisieren. Da Netzwerke alle Unternehmensbereiche miteinander verbinden und sich dabei auch auf Kunden und Partner auswirken, ist die Vernetzung ein wichtiger Schwerpunkt der Transformation.

"Netzmodernisierung dient als Schlüsselfaktor bei der Umstrukturierung eines Unternehmens. Sie umfasst nicht nur die Veränderung von Technologien, sondern auch die Anpassung von Prozessen und Managementpraktiken auf kosteneffiziente Weise”, sagt Yadu Singh, EMEA Lead, Digital Platforms and Solutions, für ISG. "In Deutschland gibt es viele Anbieter, die über die Technologie und das Wissen verfügen, um Unternehmen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Allerdings ist die Wahl des richtigen Partners entscheidend.”

Deutsche Unternehmen wollen die Netzwerkintegration und -automatisierung verbessern und setzen SDN unter anderem deshalb ein, um Netzwerkressourcen und -prozesse von einem einzigen Ort aus zu verwalten und zu orchestrieren, heißt es in der Studie. Zudem migrieren viele ihre IT- und Netzwerkoperationen in die Cloud, und SDN hilft ihnen dabei, die Komplexität und die Risiken der Migration zu verringern.

Netzwerksicherheit ist für deutsche Unternehmen zu einem immer wichtigeren Anliegen geworden, was laut ISG vielerorts den Entschluss befördert hat, SDN-Technologien zu implementieren. Unternehmen, die Cloud-basierte und hybride Netzwerke bereitstellen, erwarten in zunehmendem Maße eine umfassende Sicherheit vom Kern bis zu den Rändern der Netzwerke. Viele testen und implementieren modernes SD-WAN und Secure Access Service Edge (SASE), um einen umfassenderen Schutz zu gewährleisten.

"Eine vollständig integrierte SASE-Umgebung ist in vielen Unternehmen ein zentraler Bestandteil der SDN-Strategie ”, sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "In Deutschland erwarten wir starkes Wachstum in diesem Bereich.”

Allerdings nehmen deutsche Unternehmen vollständig gemanagte SDN-Dienste nicht so schnell an wie Unternehmen in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum, so die Studie weiter. Ein erheblicher Prozentsatz der deutschen Betriebe zieht es vor, die gesamte Netzwerklösung zu verwalten oder sie gemeinsam mit einem Anbieter zu administrieren.

Darüber hinaus befasst sich die Studie mit einer Reihe weiterer SDN-Trends auf dem deutschen Markt, darunter die Rolle von SDN bei der Verbreitung von Intelligent Edge, Edge Computing und neuen Technologien wie KI und maschinelles Lernen.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany 2022" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 40 Anbietern in den fünf Marktsegmenten "Managed (SD) WAN Services”, "SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)”, "Enterprise Networks Technology and Service Suppliers”, "Edge Technologies and Services” und "Secure Access Service Edge (SASE)”.

Darüber hinaus werden Axians, Infosys und Wipro in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Computacenter und Logicalis zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Network — Software Defined Solutions and Services report for Germany 2022” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

