Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
02.02.2026 11:25:00
Neue Zahlen zur Versionsverteilung: Android 16 mit 7,5 Prozent Marktanteil
Google hat in Android Studio Zahlen zur Android-Versionsverteilung veröffentlicht: Die meisten Geräte laufen demnach auf Android 15. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!