Neue Zolldrohung - Vor allem alarmierte Stimmen aus der Wirtschaft

Nach der neuesten Zoll-Ankündigung durch US-Präsident Donald Trump gegen NATO- bzw. EU-Staaten, die Soldaten zur Erkundung nach Grönland geschickt haben, hagelt es einmal mehr Kritik an dessen Handelspolitik. Etwa ist laut Ankündigung Deutschland betroffen - der mit Abstand wichtigste Handelspartner Österreichs. Sorgen gibt es vor allem in der dortigen Autoindustrie, der Austro-Firmen oft zuliefern. Es gibt aber auch zumindest einzelne Ökonomen, die beruhigen.

Trump hatte am Samstag Zölle auch gegen Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt. Für diese Staaten und Deutschland sollen ab dem 1. Februar zehn Prozent zusätzliche Zölle zu den für die EU geltenden Satz von 15 Prozent kommen und ab dem 1. Juni auf zusätzlich 25 Prozent steigen. Aufgehoben werden sollen die neu angekündigten Zölle, wenn ein Abkommen zustande kommt, das den USA den Kauf der strategisch wichtigen und an Rohstoffen reichen Insel ermöglicht.

Automobilindustrie in Alarmstimmung

Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) sieht eine schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen. Österreichs Autozulieferer haben die meisten Kunden beim nördlichen Nachbarn. "Die Kosten durch diese zusätzlichen Zölle wären für die deutsche sowie europäische Industrie - in ohnehin herausfordernden Zeiten - enorm", warnte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Entscheidend sei "jetzt eine kluge, strategische und mit den betroffenen Ländern abgestimmte Reaktion" aus Brüssel. "Schnellschüsse führen zu einer Eskalation und einer möglichen Spirale, die nur Verlierer produziert", sagte die VDA-Präsidentin. "Zweifellos gilt, dass die USA den freien Willen Grönlands akzeptieren müssen." Die europäische Autoindustrie kämpft ohnehin mit einer strukturellen Krise.

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) kritisiert die angekündigten US-Zölle scharf. Eine Senkung der EU-Zölle auf US-Industriegüter sei damit unwahrscheinlich geworden. Diese "zeigen leider erneut, wie unberechenbar die US-Handelspolitik geworden ist", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Der bereits vorhandene Rückgang von Exporten in die USA wäre "nur ein Aufgalopp". Trump verknüpfe politische Ziele in "inakzeptabler Weise" mit wirtschaftlichem Druck gegen einzelne EU-Staaten. Die Europäische Union müsse geschlossen handeln und dürfe sich nicht spalten lassen.

IFW-Präsident: "Überschaubare ökonomische Effekte"

"Die ökonomischen Effekte sind überschaubar", meinte hingegen Moritz Schularick, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IFW) in Kiel. Deutschland wickle "nur etwa zehn Prozent unseres Außenhandels mit den USA ab". "Es ist wichtig, dass die EU sich nicht erpressen lässt, sondern zusammensteht und ihm Paroli bietet. China hat gezeigt, wie es geht."

DIW-Präsident: Trump wird Europa erpressen solange es dies weiter zulässt

"Die Drohung Trumps unterstreicht das Scheitern der Europäischen Union im Umgang mit Trump im Handelskonflikt", kritisierte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Der Chef des Berliner Instituts sprach sehr wohl von einem "harten" Effekt für die Wirtschaft und Industrie, vor allem auch wegen der entstehenden Unsicherheit. "Europa hat stetig nachgegeben und Trump gewähren lassen, anstatt sich für die eigenen Interessen und global für Multilateralismus einzusetzen. Dieser Fehler rächt sich jetzt, weil Trump die Schwäche und Handlungsunfähigkeit Europas erkannt hat und solange Europa erpressen wird, bis Europa mit einer Stimme spricht, sich stärker integriert, Rückgrat zeigt und klüger agiert." Grönland gilt als reich an Seltenen Erden.

phs/hac