Neueon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neueon präsentierte am 01.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 98,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 44,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at