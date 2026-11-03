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03.11.2026 06:31:28
Neueon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Neueon hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Neueon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,94 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,720 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Neueon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,5 Millionen INR im Vergleich zu 41,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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