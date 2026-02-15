Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.02.2026 02:58:10
Neuer Ärger in Grünheide: Nach Tesla-Anzeige: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gewerkschafter
Bei einer Betriebsratssitzung des E-Autobauers Tesla kommt es vergangene Woche zum Eklat. Ein Gewerkschaftsvertreter soll trotz Verbots mitgeschnitten haben, die Werksleitung ruft die Polizei. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
