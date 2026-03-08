|Scharfe Kritik
|
08.03.2026 10:51:00
Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande
Das Handeln von Nexperia in den Niederlanden habe die Produktion und den Betrieb des Unternehmens erheblich beeinträchtigt, kritisierte das Handelsministerium in Peking. "Sollte dies zu einer weiteren Krise in der globalen Halbleiter-Lieferkette führen, muss die niederländische Seite die volle Verantwortung dafür übernehmen", betonte die Behörde.
In der Mitteilung hatte Nexperia China am Freitag informiert, die Sperrung vom 3. März habe große Auswirkungen auf seine Tätigkeit in der Volksrepublik wie etwa in Bestellprozessen gehabt. Mittlerweile sei der Betrieb größtenteils wieder angelaufen. Das Handelsministerium mahnte zudem, die Deaktivierung der Konten habe "neue Konflikte" hervorgerufen und die laufenden Verhandlungen erschwert.
Im vergangenen Oktober hatte Peking den Export von Nexperia-Halbleitern, die in China verarbeitet werden, gestoppt und damit Europas Autoindustrie geschockt - einem wichtigen Abnehmer der Chips. Auslöser des Konflikts waren Berichte, dass der chinesische Eigentümer von Nexperias Mutterunternehmen Wingtech technologisches Wissen und Produktionskapazitäten nach China verlagern wollte.
Das niederländische Wirtschaftsministerium griff daraufhin in die Führung des Unternehmens ein. Kurz darauf hatte das Wirtschaftsgericht im Oktober auf Initiative von Vorstandsmitgliedern den chinesischen Vorsitzenden suspendiert und einen Interims-Vorstand ernannt. Die Maßnahmen lösten den heftigen Konflikt mit China aus. Das Exportverbot wurde zwar gelockert, doch Peking fordert weiter, dass die Kontrolle über das Unternehmen aufgehoben wird.
PEKING (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.