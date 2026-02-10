Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

10.02.2026 14:11:10

Neuer Aktienrückkauf: Commerzbank reicht Gewinn komplett an Aktionäre weiter

Die Commerzbank steckt erhebliche Summen in den Konzernumbau. Doch die Kosten können vom Tagesgeschäft aufgefangen werden und knabbern nicht am Gewinn. Den wollen die Frankfurter über eine deutlich höhere Dividende vollständig ausschütten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Commerzbank

