Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
10.02.2026 14:11:10
Neuer Aktienrückkauf: Commerzbank reicht Gewinn komplett an Aktionäre weiter
Die Commerzbank steckt erhebliche Summen in den Konzernumbau. Doch die Kosten können vom Tagesgeschäft aufgefangen werden und knabbern nicht am Gewinn. Den wollen die Frankfurter über eine deutlich höhere Dividende vollständig ausschütten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
15:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.02.26