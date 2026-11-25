GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem neuen Angriff des israelischen Militärs in der Stadt Gaza sind palästinensischen Angaben zufolge ein hochrangiges Hamas-Mitglied, seine Frau und seine beiden Töchter ums Leben gekommen. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, die Mädchen seien 13 und 15 Jahre alt gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie habe ein Mitglied der Hamas ins Visier genommen. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um den hochrangigen Mitarbeiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Madschid Abu al-Uf, handle. Erst am Dienstag hatte die israelische Armee den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation für den gesamten Gazastreifen, Naim Abu Nahal, getötet und dies als Rückschlag für die Führung des Sicherheitsapparats bezeichnet.

Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung von deren Treffen zuständig.

Klinik-Mitarbeiter: Mehrere Verletzte bei dem Angriff

Augenzeugen berichteten, Israels Armee habe in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.

Bereits am Dienstag wurden laut medizinischen Kreisen bei israelischen Angriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens neun Palästinenser getötet, darunter Abu Nahal.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, zuletzt hat die israelische Armee ihre Angriffe aber wieder verstärkt und tötet dabei laut eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas./cir/DP/zb