Neuer Ausschuss-Vorsitzender soll Rückkehr von KRONES in den MDAX sichern - KRONES-Aktie verliert

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES will mit einem Personalwechsel eine baldige Rückkehr in die DAX-Indexfamilie gewährleisten.

Neuer Vorsitzender des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat wird Matthias Winkler, wie KRONES am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Norbert Broger, der aber Mitglied dieses Aufsichtsratsausschusses bleibt. "KRONES entspricht damit vollständig der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex und erfüllt nach eigener Auffassung wieder alle Basiskriterien der Deutschen Börse AG zur Rückkehr in die DAX 40 -Indexfamilie", hieß es in der Mitteilung weiter.

Hintergrund der Personalie ist eine Regelung im Deutschen Corporate Governance Kodex, wonach der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unabhängig sein muss. Dagegen hatte KRONES im Mai offensichtlich verstoßen. Denn auf der Hauptversammlung (HV) war der ehemalige Finanzchef Norbert Broger zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt worden. Die zuvor im MDAX notierte KRONES-Aktie war daraufhin am Montag (18. September) aus der DAX-Familie geflogen.

Der nächstmögliche Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Index ist Mitte Dezember.

Für die KRONES-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 0,46 Prozent auf 97,10 Euro abwärts.

NEUTRAUBLING (dpa-AFX)