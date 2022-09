Neuer Bericht: Programmatische Transparenz ist der Schlüssel zur Steigerung der CTV-Einnahmen

Die Mehrheit der globalen Marken würde ihre Medienausgaben mit Publishern erhöhen, die Content Object-Signale bereitstellen

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt, hat die Ergebnisse eines neuen Berichts bekanntgegeben, der in Zusammenarbeit mit Advertiser Perceptions in Auftrag gegeben wurde und den Titel "Transparency Will Bring More Spend to CTV/OTT" (Transparenz führt zu mehr Ausgaben für CTV/OTT) trägt. Die Studie zeigt die Möglichkeiten auf, die Transparenz sowohl für Werbetreibende als auch für Herausgeber von CTV-Medieninventar bietet. Marken gewinnen durch robuste Datensignale wie Content Object mehr Transparenz über den Inhalt und Kontext von Medienplatzierungen, was wiederum die Nachfrage nach Publishern erhöht, die zusätzliche Transparenz bieten.

62 % der US-Marken und 82 % der britischen Marken stimmen zu, dass sie ihre Ausgaben mit Partnern erhöhen würden, die Daten wie ADOR-Signale bereitstellen.

Die meisten Werbetreibenden sind bereit, einen Aufpreis für die Transparenz zu zahlen, die Content Object-Signale ihnen bieten, darunter 57 % in den USA und 64 % im Vereinigten Königreich.

Zwei Drittel der befragten Werbetreibenden in den USA und 78 % im Vereinigten Königreich gaben an, dass sie eher bereit wären, ihr Budget von linearem Fernsehen auf CTV/OTT-Videoanzeigen umzuschichten, wenn Content Object-Signale vorhanden wären.



"Diese Studie beweist den entscheidenden Wert von Transparenz, um die Nachfrage nach programmatischem CTV zu steigern. Die Lieferkette der Zukunft nutzt Daten, um Werbetreibende näher an ihr Publikum zu bringen, was wiederum mehr Nachfrage für Publisher schafft", so Nicole Scaglione, VP of CTV and OTT Business bei PubMatic. "Insbesondere bietet Content Object Publishern einen wichtigen Weg, um Signale zu teilen, die Medienkäufern die Kontextinformationen liefern, die sie benötigen, um Kampagnenziele zu erreichen und mehr für CTV auszugeben."

Advertiser Perceptions fand außerdem heraus, dass sieben von zehn befragten Werbetreibenden in den USA und sogar noch mehr im Vereinigten Königreich zustimmten, dass die Verwendung von Content Objects zum Teilen von Informationen für die Transparenz nützlich ist, und ausführliche Interviews ergaben, dass Content Object-Signale für Werbetreibende entscheidend sind, um zu verstehen, was sie tun tatsächlich gekauft haben. Die befragten Werbetreibenden gaben an, dass sie ihre Ausgaben mit Partnern erhöhen würden, die Content Object-Signale bereitstellen, die die Transparenz von programmatischen Medienkäufen erhöhen. Allerdings verwenden derzeit nur etwa die Hälfte der Werbetreibenden in den USA und 60 % im Vereinigten Königreich Content Object bei ihren Medienkäufen.

"Programmatisches CTV bietet Werbetreibenden mehr Targeting-Optionen, bessere Messbarkeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit. Unsere Forschung zeigt, dass das Hinzufügen von Signalen wie Kategorie und Genre Marken dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu erhöhen und von linearen und anderen Kanälen abzuweichen", so Nicole Perrin, VP of Business Intelligence bei Advertiser Perceptions.

Laden Sie die Studie hier herunter: https://pubmatic.com/reports/ctv-transparency-report.

Forschungsmethodik

PubMatic beauftragte Advertiser Perceptions, 200 US-Werbetreibende und 100 britische Werbetreibende aus ihrer Ad Pros-Community vom 21. Juni bis zum 12. Juli 2022 zu befragen und im August 2022 vier Telefoninterviews zu den Themen CTV- und OTT-Videowerbeeinkauf, Transparenz und Content Object-Signale durchzuführen. Diese Werbetreibenden geben in den USA jährlich mindestens 25 Millionen US-Dollar und im Vereinigten Königreich jährlich 8,3 Millionen Pfund für Videoanzeigen aus und beeinflussen die programmatische CTV/OTT-Werbestrategie.

Über die Advertiser Perceptions

Advertiser Perceptions ist der weltweit führende Anbieter von forschungsbasierter Business Intelligence für die Werbe-, Marketing- und Werbetechnologiebranche. Unsere Experten liefern eine unvoreingenommene, forschungsbasierte Sicht auf den Werbemarkt mit Analysen und Lösungen, die auf die spezifischen KPIs und Geschäftsziele der Kunden zugeschnitten sind. Diese Erkenntnisse geben Kunden das Vertrauen, die besten organisatorischen, Vertriebs- und Marketingentscheidungen zu treffen, um höhere Einnahmen und eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen

Über PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein.

