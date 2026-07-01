Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.07.2026 15:54:18
Neuer BMW X5 M60e xDrive ist das Hole-in-One-Fahrzeug der BMW International Open 2026.
+++ Turnierwoche beginnt mit der Premiere des neuen BMW X5 +++ BMW X5 M60e xDrive, die sportliche Speerspitze des Portfolios, ist in diesem Jahr der Sonderpreis für ein Ass an der 17. Spielbahn +++ Plug-in-Hybrid mit BMW Motorsport Genen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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