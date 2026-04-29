thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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29.04.2026 15:18:45
Neuer Branchengigant entsteht: Kone übernimmt Ex-Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit Milliardendeal
In der Aufzugsbranche kommt es zu einer milliardenschweren Übernahme. Der finnische Konzern Kone schluckt die ehemalige Thyssenkrupp-Tochter TK Elevator. Die Arbeitnehmervertreter zeigen sich empört.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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