20.07.2026 14:14:38

Neuer britischer Premier kündigt massive Veränderungen an

LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat die "größten Veränderungen der letzten 40 Jahre" angekündigt. "Wir werden diesen Moment zu einem Wendepunkt für Großbritannien machen", sagte der 56-Jährige in der Downing Street, nachdem er von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war.

"Ich werde gleich durch diese Tür hinter mir gehen und meine erste Anweisung erteilen, um die Obdachlosigkeit auf unseren Straßen in unserem Land zu beenden", sagte Burnham gegen Ende seiner kurzen Rede. Großbritannien müsse der Welt zeigen, dass es die Stabilität wiedererlangen könne. "Das ist unsere Herausforderung: die Politik zum Funktionieren zu bringen - und sie besser funktionieren zu lassen", sagte Burnham./mj/DP/jha

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