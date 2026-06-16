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Wechsel an der Spitze 16.06.2026 16:01:00

Neuer CEO bei Ericsson ab 1. Oktober - Aktie deutlich im Minus

Neuer CEO bei Ericsson ab 1. Oktober - Aktie deutlich im Minus

Der Netzwerkausrüster Ericsson steht vor einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Der bisherige Leiter des Netzwerkgeschäfts, Per Narvinger, wird zum 1. Oktober 2026 neuer Präsident und Chef des schwedischen Konzerns.

Das teilte Ericsson am Dienstag in Stockholm mit. Narvinger folgt auf Börje Ekholm, der zum 30. September nach mehr als neun Jahren als Unternehmenslenker zurücktritt. Auch seinen Posten im Verwaltungsrat gibt der Manager auf. Ekholm werde aber noch bis Mitte Juni 2027 als Berater zur Verfügung stehen, hieß es.

Der Verwaltungsrat bezeichnete die Nachfolge als sorgfältig vorbereitet und Teil der langfristigen Führungsplanung. Verwaltungsratschef Jan Carlson verwies auf die technische Expertise und internationale Erfahrung des künftigen Chefs. Narvinger ist seit 1997 bei Ericsson tätig und bekleidete beim Konzern Führungspositionen in den Geschäftseinheiten Europas und Lateinamerikas sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb. Zuletzt lenkte er den Bereich Networks sowie zuvor Cloud Software and Services.

Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an.

Die Ericsson-Aktie notiert in Stockholm zeitweise 3,88 Prozent tiefer bei 110,10 Schwedischen Kronen.

/tav/jha/

STOCKHOLM (dpa-AFX)

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