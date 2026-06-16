Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|Wechsel an der Spitze
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16.06.2026 16:01:00
Neuer CEO bei Ericsson ab 1. Oktober - Aktie deutlich im Minus
Der Verwaltungsrat bezeichnete die Nachfolge als sorgfältig vorbereitet und Teil der langfristigen Führungsplanung. Verwaltungsratschef Jan Carlson verwies auf die technische Expertise und internationale Erfahrung des künftigen Chefs. Narvinger ist seit 1997 bei Ericsson tätig und bekleidete beim Konzern Führungspositionen in den Geschäftseinheiten Europas und Lateinamerikas sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb. Zuletzt lenkte er den Bereich Networks sowie zuvor Cloud Software and Services.
Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an.
Die Ericsson-Aktie notiert in Stockholm zeitweise 3,88 Prozent tiefer bei 110,10 Schwedischen Kronen.
/tav/jha/
STOCKHOLM (dpa-AFX)
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