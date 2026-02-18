D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
18.02.2026 20:55:30
Neuer Chef plant Umgestaltung: Insider: DB Cargo will bis 2030 mehrere Tausend Stellen streichen
Der Druck auf die Krisentochter der Deutschen Bahn wächst spürbar. Der neue Cargo-Chef muss an einem Sanierungskonzept arbeiten. Ein Insider enthüllt nun, wie stark es die Beschäftigten treffen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu D.B. Corp Ltd
Analysen zu D.B. Corp Ltd

Aktien in diesem Artikel
|D.B. Corp Ltd
|227,95
|-3,08%
