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Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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22.05.2026 11:40:39

Neuer DAX-Index zielt auf Frauenquote in der Führung ab

DOW JONES--Anleger können künftig gezielt Aktien von deutschen Unternehmen mit einer hohen Frauenquote in Führungspositionen handeln. Wie die Index-Verwalterin Stoxx mitteilte, erfasst der neue DAX-Index "Women Leadership Index" deutsche Unternehmen mit führender Geschlechtervielfalt im Management. Dabei werden 20 Unternehmen aus dem HDAX auf Basis ihrer Frauenführungsquote ausgewählt, die aus ESG-Daten abgeleitet wird. Die Frauenführungsquote wird als durchschnittlicher Prozentsatz von Frauen im Aufsichtsrat und in Führungspositionen berechnet. Die 20 Unternehmen mit den höchsten Quoten werden anschließend für den Index ausgewählt, wobei die Streubesitz-Marktkapitalisierung als Entscheidungsfaktor bei Gleichstand dient.

"Forschungen zeigen zunehmend, dass weibliche Repräsentanz auf Vorstandsebene die Unternehmensleistung tatsächlich steigert - es ist kein bloßes 'Nice-to-have'", argumentiert Veronika Kylburg, Head of Global Benchmarks DAX bei Stoxx.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 05:41 ET (09:41 GMT)

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