Scatec Solar ASA Aktie
WKN DE: A12C5D / ISIN: NO0010715139
|Service
|
03.08.2026 09:16:41
Neuer Deal für Nordex aus Rumänien - Aktie im Plus
Entwickelt wird das Projekt vom schwedischen Unternehmen OX2, das auch die Bauphase begleitet, die im dritten Quartal beginnen soll, wie Nordex mitteilte. Bei Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2028 übernimmt dann das norwegische Grünstromunternehmen Scatec die Anlagen. Nordex stellt für 35 Jahre den Service sicher.
Nordex hat in den vergangenen Monaten Aufträge über mehr als 500 Megawatt Leistung in Rumänien gezeichnet.
Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,62 Prozent höher bei 38,68 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Nordex
Nachrichten zu Scatec Solar ASA
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Scatec Solar ASA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scatec Solar ASA
|8,29
|-1,89%