BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Kompetenzen bündeln
|
28.01.2026 14:06:00
Neuer Digital Hub für BASF geplant: Expansion in Indien - Aktie schwach
"Mit diesem nächsten Schritt zur Optimierung der BASF Service Organisation sichern wir uns digitale Services zu wettbewerbsfähigen Konditionen", erklärte Finanzvorstand und Chief Digital Officer Dirk Elvermann. "Hyderabad bietet alle Voraussetzungen für einen hochmodernen Digital Hub mit globaler Ausrichtung. Eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen diesem neuen Digital Hub in Indien und unseren bestehenden globalen Digital Hubs sowie eine herausragende Serviceerbringung für unsere Geschäfte haben höchste Priorität."
Ein weiterer Baustein, um Komplexität und Kosten zu reduzieren, bestehe darin, das digitale Portfolio stärker zu standardisieren und auf Themen zu fokussieren, die den größten Wert für die Kerngeschäfte schaffen würden, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern weiter mit. Diese Entwicklung gehe mit strukturellen Veränderungen ein. So wolle der Bereich Global Digital Services seine Belegschaft bis 2030 weltweit deutlich verringern, was auch Stellen in Ludwigshafen betreffe. Zudem solle die Anzahl der Standorte, an denen Mitarbeiter von Global Digital Services beschäftigt sind, reduziert werden.
Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 45,88 Euro.
DJG/brb/sha
DOW JONES
